Новосибирец в наркотическом опьянении убил ножом своего отца и случайную прохожую

Новосибирск, 7 июля. За двойное убийство мужчины и женщины перед судом предстанет 32-летний новосибирец.

Как сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, подозреваемого задержали спустя сутки после совершения убийств. На его след полицейские вышли благодаря найденному у подъезда жилого дома телу 53-летней женщины. При осмотре места происшествия в одной из квартир оперативники наткнулись на второго убитого тем же способом. Им оказался 54-летний хозяин квартиры. Обоих потерпевших преступник зарезал ножом.

«Сотрудники уголовного розыска проверяли все версии случившегося — прорабатывались связи погибших – родственные, дружеские, а также возможная совместная деятельность», — рассказали в ведомстве.

Спустя сутки оперативная группа установила полную хронологию событий кровавой ночи 27 января и задержала подозреваемого. Им оказался сын-наркоман убитого хозяина квартиры на улице Степной в Ленинском районе, где и произошла трагедия. Родственники поругались за распитием спиртных напитков и употреблением наркотических веществ. Ссора зашла так далеко, что одурманенный веществами сын схватился за нож и искромсал им своего родителя. Мужчина скончался на месте от ранений в области шеи, груди и конечностей.

Следующей жертвой преступника с ножом стала случайная свидетельница его побега. 53-летнюю незнакомку мужчина встретил на улице, выйдя из дома убитого отца с орудием преступления. Она так испугалась его вида, что сразу начала громко кричать. Подозреваемый не хотел быть никем увиденным и решил зарезать и ее, а потом скрылся, снова прихватив нож. Женщина погибла на месте от ранений в области груди и конечностей.

«В результате проведенных следователями и сотрудниками полиции совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант по делу был изобличен. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал частично. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Ранее жительница Новосибирска зарезала пенсионера и спрятала его тело в шкафу. Кровавая сцена произошла в квартире убитого в Дзержинском районе во время пьяной ссоры. 60-летний хозяин жилища получил от гостьи не меньше пяти ударов ножом в области груди и живота.