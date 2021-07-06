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Юный велосипедист получил перелом черепа после ДТП в Новосибирске
Происшествия
Юный велосипедист получил перелом черепа после ДТП в Новосибирске
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 6 июля. Семилетний ребенок получил перелом лобной части головы и сотрясение головного мозга после столкновения с Mazda Demio.

Печальное событие произошло в жилой зоне по улице 3-й переулок Бурденко, 11 в 18:55 по местному времени. Мальчик катался на велосипеде на внутриквартальном проезде и попал под колеса проезжавшей машины.

«В результате происшествия пострадал мальчик семи лет, который с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, перелом лобной части» доставлен в больницу», — сообщили ФАН  в отделе ГИБДД по городу Новосибирску.

По факту случившегося проводится проверка. Известно, что за рулем автомобиля находился водитель 1995 года рождения. Двухколесный друг пострадавшего школьника восстановлению не подлежит.

Ранее пятидесятилетняя кемеровчанка без водительских прав на кроссовере Suzuki Grand Vitara наехала на палатку со спящими детьми и насмерть задавила их мать на берегу Обского моря в Новосибирской области.

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