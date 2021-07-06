Пьяная пассажирка избила ногами глухонемого таксиста в Новосибирске, появилось видео

Новосибирск, 6 июля. Нетрезвая женщина в розовом наряде обругала нецензурными словами и избила ногами глухонемого водителя такси, не желая платить инвалиду.

Неприятный конфликт произошел в Дзержинском районе города накануне вечером из-за 207 рублей, причитающихся с дебоширки за оказанные услуги такси. Молодой человек с дефектами речи жестами просил даму оплатить поездку, но в ответ получил только удары ногами и оскорбления.

«Я тебе не заплачу — ты недоношенный», — заявила она.

«Сообщений в полицию по данному факту не поступало. Однако по выявленным публикациям в СМИ сообщение зарегистрировано. Проводится проверка, будут установлены все обстоятельства и участники конфликта», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как сообщают новосибирские СМИ, грубиянка села в автомобиль у дома №22 по улице 25 лет Октября и доехала до улицы Фрунзе, 59/1 в 21:04 по местному времени.

Ранее водитель такси в Новосибирске пожаловался на приставания и унижения со стороны со стороны двух пассажиров неславянской внешности во время ночного заказа.