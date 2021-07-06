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Жительница Новосибирска зарезала пенсионера и спрятала его тело в шкафу
Происшествия
Жительница Новосибирска зарезала пенсионера и спрятала его тело в шкафу
пресс-служба  /  Следственного управления СК России по Новосибирской области

Новосибирск, 6 июля. Жительницу Новосибирска будут судить за убийство пожилого приятеля во время пьяной ссоры.

По версии следствия, 48-летняя горожанка изрезала мужчину ножом, а потом, чтобы скрыть преступление, завернула его тело в полиэтилен, обмотала скотчем и засунула в шкаф. Место расправы она тщательно замыла и скрылась. Но спустя несколько дней созналась в содеянном своему сожителю, а тот, не раздумывая, заявил на благоверную в полицию.

Подозреваемую задержали и допросили. На следствии она полностью признала вину, рассказав, что совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения. Кровавая сцена произошла в квартире потерпевшего по улице Авиастроителей, 1/6 в Дзержинском районе города во время новогодних праздников. 60-летний хозяин жилища получил от гостьи не меньше пяти ударов ножом в области груди и живота.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Ее дело передано на рассмотрение в Дзержинский районный суд.

Ранее пятидесятилетняя кемеровчанка без водительских прав на кроссовере Suzuki Grand Vitara наехала на палатку со спящими детьми и насмерть задавила их мать на берегу Обского моря в Новосибирской области

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убийство новосибирск ножевое ранение пьяная ссора
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