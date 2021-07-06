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Сибирячка без прав наехала на палатку с детьми и насмерть задавила их мать
Происшествия
Сибирячка без прав наехала на палатку с детьми и насмерть задавила их мать
pixabay.com  /  bhossfeld

Новосибирск, 6 июля. Пятидесятилетняя кемеровчанка без водительских прав на кроссовере Suzuki Grand Vitara наехала на палатку со спящими детьми и насмерть задавила их мать на берегу Обского моря в Новосибирской области.

Трагедия произошла на выходных в палаточном городке вблизи села Завьялово Искитимского района. Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали очевидцы случившегося, женщина пыталась припарковать автомобиль и перепутала педали газа и тормоза. Сначала кемеровчанка переехала 29-летнюю подругу, а потом врезалась в палатку с ее дочерьми трех и шести лет.

Мать двоих детей погибла в карете скорой помощи. Девочки госпитализированы с различными травмами. Известно, что все участники происшествия приехали на совместный отдых на Новосибирское водохранилище из Кемерово.

Ранее неизвестный автомобилист на темном легковом автомобиле сбил десятилетнего мальчика на обочине улицы в Первомайском районе города и скрылся с места происшествия.

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