СК расследует гибель женщины, выпавшей из троллейбуса в Новосибирске

Новосибирск, 6 июля. Следователи начали проверку факта гибели 40-летней женщины, выпавшей из открытой двери троллейбуса в Дзержинском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, смертельное происшествие случилось около полуночи 3 июля на остановке общественного транспорта «Красина». Водитель троллейбуса №23 впустил пассажирку и двинулся с места, не закрыв двери. Женщина выпала из салона и получила множественные травмы органов и тканей тела.

«В результате происшествия пострадала женщина 1981 года рождения, которая была доставлена с предварительным диагнозом «Политравма» в лечебное учреждение, где впоследствии от полученных травм скончалась», — сообщили ФАН в ведомстве.

За рулевым управлением троллейбуса находился 23-летний водитель.

Ранее при похожих обстоятельствах пострадала 84-летняя пассажир автобуса в Заельцовском районе города. Пожилая сибирячка при падении разбила голову о бордюрный камень. Водитель автобуса скрылся.