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Житель Кузбасса погиб под колесами локомотива в Новосибирской области
Происшествия
Житель Кузбасса погиб под колесами локомотива в Новосибирской области
пресс-служба  /  Управления на транспорте МВД России по СФО

Новосибирск, 6 июля. Смертельные травмы при столкновении с поездом получил 39-летний житель Кемеровской области на перегоне между станциями Кабинетная и Чулымская.

Как сообщили в линейном отделе МВД России на станции Новосибирск, несчастный случай произошел накануне вечером. В момент происшествия мужчина шел вдоль железнодорожного пути по направлению поезда и никак не реагировал на сигналы машиниста. Железнодорожник успел применить экстренное торможение, но составу не хватило тормозного пути, чтобы избежать смертельного наезда. Кемеровчанин погиб на месте.

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу напоминают, безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считаются пять и более метров до ближайшего рельса.

Ранее 45-летний новосибирец чудом выжил после столкновения с поездом. ЧП произошло на остановочной платформе Матвеевка. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение с различными травмами головы и перелом лицевого скелета.

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поезд новосибирская область смертельные травмы
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