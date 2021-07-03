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Неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика в Новосибирске и скрылся
Происшествия
Неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика в Новосибирске и скрылся
 /  Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Новосибирск, 3 июля. Новосибирская полиция разыскивает водителя легкового автомобиля, сбившего десятилетнего мальчика на обочине улицы в Первомайском районе города.

Как сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску, инцидент произошел в 16:10 по местному времени у дома №5 по улице Западной. На ребенка, стоявшего у края проезжей части, наехал темный автомобиль неизвестной марки и скрылся с места происшествия. Мальчик госпитализирован, у него повреждена нога.

Госавтоинспекция обращается к новосибирцам за помощью в розыске горе-водителя. За оставление места происшествия ему грозит административный арест до 15 суток.

Ранее шестилетний ребенок на самокате попал под колеса грузовика в Кировском районе города. Дорожная авария произошла на «зебре» на улице Зорге. Мальчик переезжал дорогу на зеленый сигнал светофора.

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