Новосибирские провайдеры недоплачивают городу порядка 180 млн рублей ежегодно

Новосибирск, 3 июля. Бюджет города Новосибирска недополучил порядка 180 млн рублей от услуг провайдерам по вине подведомственных мэрии организаций.

К неутешительным финансовым выводам пришла контрольно-счетная палата города Новосибирска после аудита деятельности двух муниципальных предприятий — «Горэлектротранспорта» и «Городского центра организации дорожного движения», в управлении которых находятся все опоры контактной сети наземного транспорта и городского освещения. На этих объектах размещаются сооружения связи местных провайдеров, однако, как выяснили проверяющие, не все участники этого рынка пользуются услугами легально.

По подсчетам ревизоров, за использование муниципального имущества сторонними нелегальными пользователями, бюджет города в сумме ежегодно недополучает около 178 млн рублей законно причитающегося дохода. Это почти равно той сумме, которую предприятия зарабатывают сейчас. Годовой доход МКП «ГЭТ» за данную услугу колеблется в интервале 171-173 млн рублей, в Центр дорожного движения поступает порядка 68-69 млн рублей.

«Общая оценочная величина недополучаемого ежегодно дохода, исходя из существующих на момент анализа фактических объемов размещения волоконно-оптических линий связи, составляет, по разным оценкам, для «ГЦОДД» — более 57,3 млн рублей, для «ГЭТ» — от 70 до 121 млн рублей», — рассказали в КСП.

Оба хозяйства используют городское имущество небрежно, не ведут учет не только установленного агентского оборудования, но и собственного. Аудиторы также обнаружили пробелы в финансовых отношениях с действующими контрагентами, безо всяких юридических причин им не всегда выставляют счета по муниципальным договорам и копят дебиторскую задолженность, а потом списывают на убытки.

«В течение анализируемого периода без достаточных оснований списано на убытки в «ГЦОДД» дебиторской задолженности в сумме 1,9 млн рублей, в «ГЭТ» — 4,4 млн рублей», — сообщили в КСП.

В контрольно-счетном органе подчеркивают, обнаруженные в ходе проверки факторы расцениваются как коррупциогенные на большинстве этапов взаимоотношений представителей мэрии и муниципальных учреждений с операторами связи. Мэрии Новосибирска рекомендовано усилить контроль за подведомственными учреждениями и провести развернутую инвентаризацию имущества.

Ранее новосибирские следователи предъявили обвинение в растрате и присвоении 5,5 млн рублей двум бухгалтерам Городского центра наружной рекламы. Женщины полностью признали вину в содеянном и в ближайшее время предстанут перед судом.