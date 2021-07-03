Главбуха из Новосибирска осудят за растрату 5,5 млн рублей из городского бюджета

Новосибирск, 3 июля. Фигурантами двух уголовных дел о присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения стали два экономиста Муниципального казенного учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Следствие считает женщин виновными в растрате 5,5 млн рублей. Денежные средства похищены из кассы учреждения в период с 2018 по 2020 годы.

«Установлено, что с апреля 2018 года по июнь 2020 года 54-летняя обвиняемая, являясь главным бухгалтером МКУ ГЦНР, из корыстной заинтересованности, с целью личного материального обогащения и с использованием своего служебного положения, присвоила вверенные ей денежные средства в сумме около 5 млн рублей, что является особо крупным размером, и распорядилась ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды», — сообщили в региональном СУ СК России.

Вторая соучастница преступления, 34-летняя бухгалтер, обвиняется в присвоении 750 600 рублей. Деньги она «прикарманила» вместе с главбухом.

Обе подозреваемые заключили со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признали вину. Они также возместили учреждению часть причиненного ущерба в сумме свыше трех млн рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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