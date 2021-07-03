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Водитель Land Cruiser 200 погиб в ДТП под Новосибирском

Происшествия
Водитель Land Cruiser 200 погиб в ДТП под Новосибирском
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирск, 3 июля. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 200 разбился насмерть в дорожно-транспортном происшествии на трассе под Новосибирском.

Погибший автомобилист не справился с управлением и опрокинул транспорт на 42-километре оживленной автодороги К-17р Новосибирск — Кочки — Павлодар. По сведениям очевидцев, мужчину выбросило из автомобиля на проезжую часть через лобовое стекло. Трагедия произошла в 8:20 по местному времени. Больше никто не пострадал.

Личность погибшего устанавливается.

Ранее на этой же трассе во время сильного утреннего тумана в дорожно-транспортное происшествие попал междугородний рейсовый автобус с пассажирами, направлявшимися из Карасука в Новосибирск.

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