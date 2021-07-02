Шестилетнего мальчика сбила «Газель» на пешеходном переходе в Новосибирске

Новосибирск, 2 июля. Ребенок на самокате попал под колеса грузовика в Кировском районе города.

Дорожная авария произошла на «зебре» на улице Зорге около 17:30 по местному времени.

«Водитель 2001 года рождения на автомобиле «Газель» двигался по улице Зорге и у дома 117/2 совершил наезд на пешехода. В результате пострадал ребенок 2015 года рождения, он доставлен в лечебное учреждение с предварительным диагнозом «перелом правой ключицы»», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

Установлено, что мальчик ехал на самокате на зеленый сигнал светофора и был в сопровождении взрослого.

Ранее междугородний рейсовый автобус, направлявшийся из Карасука в Новосибирск, врезался впереди идущий грузовик на Ордынском шоссе. Дорожное происшествие произошло во время сильного тумана.