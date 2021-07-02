Банду наркоторговцев из Бурятии задержали в Новосибирске

Новосибирск, 2 июля. Новосибирская полиция задержала двух жителей Бурятии по подозрению в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размере на территории четырех регионов страны.

Как стало известно ФАН, двое подозреваемых — родственники — 30-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Предполагаемая наркосбытчица задержана у себя дома в Улан-Удэ. В квартире, используемой ею для хранения и фасовки веществ, сотрудники полиции обнаружили и изъяли a-PVP массой более 95 грамм и почти 284,4 грамма гашиша, а также электронные весы, упаковочный материал. Еще около полутора килограмма «синтетики» находились в тайниках-закладках на остановочной платформе в Прибайкальском районе.

/ Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

«Полицейскими установлено, что противозаконную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, женщина осуществляла на территории Новосибирской, Астраханской, Амурской областей и Республики Бурятия», — сообщила представитель регионального управления МВД России Наталья Жуласова.

Второй участник банды задержан в Новосибирске. При обыске в его съемной квартире в Центральном районе города обнаружено и изъято около 84 граммов гашиша, почти 17 граммов марихуаны, около одного грамма гашишного масла и амфетамин массой более 111,5 грамма.

/ Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Всего в результате спецоперации из незаконного оборота изъято почти два килограмма запрещенных веществ и наркотических средств. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.

Наркоторговцам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее ведущие наркологи Новосибирска заявили о новой пандемии наркотиков в регионе. Наряду с уменьшение числа официальных наркоманов, в Новосибирской области зарегистрировали небывалый рост потребления среди детей, бум смертности и отравлений от передозировки, появление аномально большого объема дешевых синтетических наркотиков внутри региона и их тотальную пропаганду в интернете.