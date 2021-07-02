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Новосибирский подросток умер на улице от отравления неизвестным газом
Происшествия
Новосибирский подросток умер на улице от отравления неизвестным газом
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Новосибирск, 2 июля. 14-летний подросток умер на улице, отравившись парами газа в пригороде Новосибирска.

Тело юноши обнаружили вблизи газовой котельной около полудня в пригородном поселке Красноглинном еще 30 июня. Прибывшие на место медики констатировали смерть от отравления парами неустановленного газа.

По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

«В настоящее время произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены лица из круга его общения, а также родственники, назначены судебные экспертизы», — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Ранее 13-летняя школьница погибла под завалами строящейся высотки в Октябрьском районе Новосибирска. На строительной площадке она находилась вместе с друзьями-сверстниками, в компании было около пяти человек.

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