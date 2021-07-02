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Работающие в «красной зоне» новосибирские медики получат 49,6 млн рублей
Экономика
Работающие в «красной зоне» новосибирские медики получат 49,6 млн рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Новосибирск, 2 июля. Транш федеральных средств поступит в Новосибирскую область на выплаты за неиспользованный отпуск медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в правительстве региона, общая сумма ожидаемых компенсаций составит 49,6 млн рублей. Денежные средства будут использованы в качестве компенсационных выплат за неиспользованные отпуска медицинских работников.

«Это поддержка тем, кто работает в «красной зоне» — за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку», — отметил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Еще 14 млн рублей получат причастные к работе в «красной зоне» социальные работники.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал законопроект, утверждающий введение ежемесячной выплаты членам семей погибших на службе пожарных, работников таможни и сотрудников УИС.

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