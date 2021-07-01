Новая пандемия: что спровоцировало бум потребления наркотиков в Новосибирской области

Главные наркологи и независимые IT-специалисты в один голос заговорили о новой пандемии синтетических наркотиков в Новосибирской области. Дешевая синтетическая соль психоактивного действия составляет сегодня половину всего объема веществ, изымаемых из оборота новосибирскими полицейскими. А медики констатируют рост числа потребителей среди детей и небывалую смертность от передозировок.

Что спровоцировало бум употребления и как изменилась наркоситуация в регионе, разбирался корреспондент ФАН.

Столкнулись две пандемии

Резкий рост потребления наркотиков отмечен во всем мире в мае-июне прошлого года. Эксперты считают, что его спровоцировал локдаун из-за коронавируса, повергший в напряжение и стресс жителей всей планеты. В Новосибирской области в этот период отметили уменьшение числа официальных наркоманов, но зарегистрировали небывалый рост потребления наркотиков среди детей, бум смертности и отравлений от передозировки, появление аномально большого объема дешевых синтетических наркотиков внутри региона и их тотальную пропаганду в интернете.

Официальный сайт / ГБУЗ НО

Один человек стоит на учете, семь — нет

В настоящее время наркотическую зависимость имеют больше 30 тысяч жителей Новосибирской области, официальная цифра меньше в семь раз — 4321 человек. Такие данные привел главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава региона Равиль Теркулов на пресс-конференции ТАСС, приуроченной Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

По его словам, в регионе выросло количество тяжелых отравлений и смертей при потреблении наркотиков, при этом люди стали реже обращаться в государственные клиники за помощью от наркозависимости. На это влияет социальная стигматизация пациентов, недоверие профессиональному уровню специалистов и постановка на наркологический учет с последующими ограничениями в гражданских и трудовых правах. Понимая это, большая часть людей с наркоманией или обращаются в частные реабилитационные центры, или не обращаются за помощью вовсе.

По личным подсчетам Теркулова, в негосударственных учреждениях региона может находиться в 3-4 раза больше людей, чем пациентов в государственной наркоклинике. При этом врач обеспокоен, что частные организации оказывают в основном паллиативную помощь в виде физического ограничения доступа к наркотическим препаратам. Профессиональное психологическое и терапевтическое лечение там, как правило, отсутствует.

Портрет нового наркомана

Новосибирские специалисты отмечают, что изменился возраст основной группы потребителей наркотических веществ — теперь это люди от 25 до 50 лет, и вошел в обиход новый клубный тип потребления среди так называемых «белых воротничков», «серых воротничков» и офисных работников. Наркомания стала модным атрибутом отдыха среди социально адаптированных, высококвалифицированных специалистов, таких как юристов, медицинских работников, официальных лиц большого бизнеса. При этом врачи говорят, что каждый четвертый больной наркоманией — это женщины.

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Дистанционное обучение спровоцировало детское потребление

Критические перемены за первый год пандемии зафиксированы в области детской наркомании. По данным главного врача Новосибирского областного клинического наркодиспансера Ольги Кормилиной, только по городу Новосибирску зарегистрировано 304 потребителя психоактивных веществ, 4% из них — больные наркоманией. Резко выросло количество детей и подростков, которые попробовали наркотики впервые, этот показатель возрос на 46%.

Официальный сайт / ГБУЗ

«С начала эпидемии к нам возросло количество обращений родителей за консультационной помощью, потому что дети образовательные услуги получали дистанционно, через интернет, где идет реклама. И находящиеся по ту сторону люди, занимающиеся наркобизнесом, не сидели без дела. Многие дети попали под влияние их пропаганды», — рассказала Ольга Кормилина на пресс-конференции ТАСС.

Медики сообщили, что из-за сложностей с эпидемией коронавируса, ограничениями на границах наркотические вещества начали синтезировать внутри региона с меньшими затратами, и они стали ближе к населению. Особое беспокойство специалистов вызывает распространение новых психоактивных веществ, вызывающих большую зависимость. Их активно распространяют скрытыми каналами сети.

«В наших лабораториях выявлен почти весь спектр веществ, которые сегодня существует на этом нелегальном рынке», — отмечает Равиль Теркулов.

Бум синтетических наркотиков зафиксировали правоохранители

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, за последние шесть лет степень распространения наркотиков синтетического происхождения выросла в регионе в десять раз, с 5 до 50% от общего количества изъятых из оборота. Подпольные нарколаборатории работают прямо на территории региона. С 2019 года полицейские закрыли и уничтожили 19 таких производств.

Что говорят специалисты сферы IT

Большие данные тоже говорят о том, что в Сибири бум на дешевые наркотики, а сама индустрия превратилась в гигантскую виртуальную витрину с telegram-ботами и супермаркетологами. Благодаря развитию наркобиржи в даркнете, Новосибирск стремительно погружается в «дурман». Психоактивные вещества и их прекурсоры дешевеют, потребителей становится больше, а дилеры почти потеряли уязвимость.

Как рассказал ФАН маркетолог Максим Горбунов, проводивший специальные исследования в области торговли в скрытой сети, даркнет-рынок — это новая преступность, технологичная, анонимная, децентрализованная. Она опирается на современные разработки it, маркетинга.

«Мы установили, что в Новосибирске в даркнете начали торговать с декабря 2016 года. Тогда появился первый отзыв. Сейчас через один сервис в месяц совершается, приблизительно, 34–35 тысяч продаж, к концу года мы прогнозируем рост до 50 тысяч. То, что произошло в Новосибирске, это из ряда вон выходящее. Мы наблюдаем взрывной рост относительно других регионов, которые мы также проанализировали. Есть сравнение с Омском, Барнаулом, Иркутском, Красноярском, Нижним Новгородом», — рассказал ФАН Максим Горбунов.

По оценке эксперта, в разных локациях Новосибирска заложено не менее 56 кг различных наркотиков на общую сумму 165,5 млн рублей.

сзфоут.мвд.рф / Управление на транспорте МВД России по СЗФО

«Ни в одном городе, которые мы анализировали, таких кладов в таком объеме как в Новосибирске нет. Обычно наличие такого количества говорит о двух вещах: на территории жестко сформирован рынок, второе — возможно наличие собственного производства, — говорит собеседник ФАН. — Полиция не может победить, так как пока не готова бороться с таким. Эту беду сегодня можно преодолеть только всем вместе. Когда каждый пользователь будет жаловаться на каждую запись в соцсетях и мессенджерах, и когда банки будут банить QIWI кошельки», — считает Максим Горбунов.

Как даркнет-рынку противостоит наркополиция

С 2019 года в структурах Управления по контролю за оборотом наркотиков входит отдел по противодействию наркоугрозе в сети интернет. Он занимается мониторингом сообщений об обороте и рекламе психоактивных веществ. Сайты пронаркотического содержания передаются в Роскомнадзор для блокировки.

По сведениям правоохранителей, за минувший год в регионе выявили и закрыли 75 таких интернет-площадок и зарегистрировали 402 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием информационно телекоммуникационных технологий. В этом году выявлено еще 51.

«Из незаконного оборота за прошедший год сотрудниками ОВД изъято 262 кг наркотических средств: 11 кг героина, 112 кг марихуаны, 1,5 кг гашиша и 130 кг наркотических средств синтетического происхождения», — сообщила ФАН врио начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД Юлия Хабибуллина.

Прогноз врача

В будущем, по мнению Равиля Теркулова, в регионе продолжится негативная тенденция наркотизации населения. Об этом говорит аномальное количество смертей среди людей этой группы. За пять месяцев 2021 года от передозировки наркотиками в регионе погибло 176 человек. Это больше чем за весь 2020 год (170). Увеличилось число отравлений наркотическими веществами.

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ФАН продолжит следить за ситуацией.

Автор и редакция категорически против употребления, хранения и распространения наркотических средств вне медицинских целей. Материал подготовлен для предостережения и не является пропагандой. Употребление наркотиков вызывает наркоманию — страшную болезнь, порождающую физическую зависимость и может привести к полной деградации личности.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что на протяжении нескольких лет Сибирь занимает лидирующие позиции по количеству острых отравлений наркотиками. В 2020 году данные СФО по этому показателю в 1,5 раза превысили среднероссийские. Особую тревожность в МВД вызывает увеличение количества отравлений среди молодежи.