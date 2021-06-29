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Школьница погибла под завалами 7-этажного строящегося дома в Новосибирске

  /   Обновлено: 29 июня 2021 17:03
Происшествия
Школьница погибла под завалами 7-этажного строящегося дома в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 29 июня. Строящаяся высотка с ребенком внутри обрушилась в Октябрьском районе города, под завалами обнаружено тело 13-летней девочки.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ЧП произошло в новостройке на улице Кирпичный переулок, 1а. Обрушилось железобетонное перекрытие между 5 и 6 этажами будущего жилого дома, всего было построено семь этажей.

Тело девочки без признаков жизни из-под обломков достали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы и передали бригаде скорой помощи. Медикам оставалось констатировать смерть ребенка.

По предварительной информации, погибшая школьница — тринадцатилетняя Елизавета Куликова, она находилась на стройке вместе с друзьями-сверстниками, в компании было около пяти человек. Точную информацию и все обстоятельства трагедии выясняют следователи СК.

Школьница погибла под завалами 7-этажного строящегося дома в Новосибирске
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Ранее мальчики девяти и семи лет утонули в пруду на реке Каменке в Сузунском районе. Дети оказались без присмотра взрослых и решили искупаться после велопрогулки, их тела обнаружил отец одного из мальчиков.

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