Школьница погибла под завалами 7-этажного строящегося дома в Новосибирске

Новосибирск, 29 июня. Строящаяся высотка с ребенком внутри обрушилась в Октябрьском районе города, под завалами обнаружено тело 13-летней девочки.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, ЧП произошло в новостройке на улице Кирпичный переулок, 1а. Обрушилось железобетонное перекрытие между 5 и 6 этажами будущего жилого дома, всего было построено семь этажей.

Тело девочки без признаков жизни из-под обломков достали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы и передали бригаде скорой помощи. Медикам оставалось констатировать смерть ребенка.

По предварительной информации, погибшая школьница — тринадцатилетняя Елизавета Куликова, она находилась на стройке вместе с друзьями-сверстниками, в компании было около пяти человек. Точную информацию и все обстоятельства трагедии выясняют следователи СК.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области