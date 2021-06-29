Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 14:08
14:05
Весь мир
Роковое эмбарго: как Италия лишилась авиабазы в ОАЭ
14:03
Происшествия
Директор коммунального предприятия на Алтае решил присвоить бюджетный миллион
14:02
Армия
Минобороны РФ приступило к строительству учебного центра для водолазов на Камчатке
14:00
Политика
Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США
13:53
Весь мир
Покинутый двухлетний ребенок найден у границы США с Мексикой
13:51
Общество
Жене осужденного Михаила Ефремова приходится трудиться на нескольких работах
13:51
Экономика
Плановый ремонт российских трубопроводов может поднять цены на газ в Европе
13:50
Происшествия
Сын российского миллиардера сбежал из дома после ссоры с возлюбленной
13:50
Общество
Спрос на вакцинацию в Ростове ставит новые рекорды
13:49
Армия
МИД Швеции сообщил об отмене ежегодной конференции ОБСЕ по обзору безопасности
Все новости

Новосибирских полицейских наградят медалями за спасение людей при взрыве на АЗС

Общество
Новосибирских полицейских наградят медалями за спасение людей при взрыве на АЗС
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирск, 29 июня. Трех новосибирских полицейских, эвакуировавших людей с крупного пожара при взрыве АЗС на Гусинобродском шоссе, представили к медалям МЧС России «За содружество во имя спасения».

Участковый уполномоченный Фердинанд Карпухин и инспекторы экипажа ПДПС лейтенант Максим Ротманов и старший сержант полиции Алексей Иванов первыми прибыли на место взрыва и эвакуировали из зоны бедствия десять человек. Сотрудники полиции помогли первым пострадавшим и перекрыли проезды к месту ЧП, обеспечив свободный путь для специальной техники и машин скорой медицинской помощи.

«В процессе эвакуации прозвучал второй хлопок, людей накрыло тепловой волной, в воздух выбросило осколки металлических конструкций. Граждане, которые находились в зоне поражения, получили термические ожоги, у некоторых воспламенилась одежда. Полицейские немедленно отвели их на безопасное расстояние, и, оказав первую доврачебную помощь, вызвали кареты скорой помощи и передали пострадавших медицинским работникам», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирских полицейских наградят медалями за спасение людей при взрыве на АЗС
 / Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Сами полицейские получили незначительные ожоги.

Напомним, пожар повышенной сложности вспыхнул на АЗС в Новосибирске 14 июня. Возгорание продолжалось семь часов и сопровождалось хлопками газовых баллонов. В тушении участвовало более двухсот человек, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из зоны ЧП эвакуированы десятки людей. 34 человека получили ожоги, 17 из них госпитализированы.      

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новосибирских полицейских наградят медалями за спасение людей при взрыве на АЗС
спасение людей хорошие новости россии просто герой новосибирские полицейские пожар на азс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru