Новосибирских полицейских наградят медалями за спасение людей при взрыве на АЗС

Новосибирск, 29 июня. Трех новосибирских полицейских, эвакуировавших людей с крупного пожара при взрыве АЗС на Гусинобродском шоссе, представили к медалям МЧС России «За содружество во имя спасения».

Участковый уполномоченный Фердинанд Карпухин и инспекторы экипажа ПДПС лейтенант Максим Ротманов и старший сержант полиции Алексей Иванов первыми прибыли на место взрыва и эвакуировали из зоны бедствия десять человек. Сотрудники полиции помогли первым пострадавшим и перекрыли проезды к месту ЧП, обеспечив свободный путь для специальной техники и машин скорой медицинской помощи.

«В процессе эвакуации прозвучал второй хлопок, людей накрыло тепловой волной, в воздух выбросило осколки металлических конструкций. Граждане, которые находились в зоне поражения, получили термические ожоги, у некоторых воспламенилась одежда. Полицейские немедленно отвели их на безопасное расстояние, и, оказав первую доврачебную помощь, вызвали кареты скорой помощи и передали пострадавших медицинским работникам», — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

/ Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Сами полицейские получили незначительные ожоги.

Напомним, пожар повышенной сложности вспыхнул на АЗС в Новосибирске 14 июня. Возгорание продолжалось семь часов и сопровождалось хлопками газовых баллонов. В тушении участвовало более двухсот человек, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из зоны ЧП эвакуированы десятки людей. 34 человека получили ожоги, 17 из них госпитализированы.