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Директора похоронного бюро осудили за взятки патологоанатому в Новосибирске

Происшествия
Директора похоронного бюро осудили за взятки патологоанатому в Новосибирске
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Новосибирск, 29 июня. Директора новосибирской похоронной организации ООО «Ритуальное хозяйство» приговорили к 700-тысячному штрафу за дачу взятки заведующему патологоанатомическим отделением ГКБ №1.

Заельцовский районный суд вынес директору ритуального бюро Виталию Калюжину смягчающий приговор с учетом его трехмесячного содержания под стражей с 02.10.2019 по 30.12.2019. Действия бизнесмена квалифицированы по п.»б» ч.4 ст.291 УК РФ — дача взятки должностному лицу, лично и через посредника, совершенная в значительном размере.

«При назначении наказания судом учтены фактические обстоятельства и повышенная опасность совершенного подсудимым преступления, также приняты во внимание данные о его личности», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в получении взяток признан виновным второй фигурант дела заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ №1 Михаил Козяев, он приговорен к штрафу в размере 4,5 млн. рублей. Осужденный медик за крупную сумму денег от Калюжина давал указания своим подчиненным рекомендовать родственникам умерших обращаться для организации похорон в ООО «Ритуальное хозяйство».

В суд также передано уголовное дело главного нарколога Бердска о растрате и присвоении 1,2 млн рублей медицинского учреждения. В уголовных преступлениях с использованием служебного положения подозревают 52-летнюю заведующую наркологическим отделением ЦГБ.

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новосибирск взятка медики ритуальные услуги
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