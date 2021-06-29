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Заведующую наркологическим отделением Бердска обвинили в присвоении 1,2 млн рублей

Россия
Заведующую наркологическим отделением Бердска обвинили в присвоении 1,2 млн рублей
pixabay.com  / 

Новосибирск, 29 июня. Заведующая наркологическим отделением ЦГБ Бердска предстанет перед судом за присвоение и растрату 1,2 млн рублей больницы.

По данным следствия, 52-летний медик получала от пациентов деньги за платные медосмотры и справки и оставляла их себе. В общей сложности она присвоила и распорядилась порядка 800 тысячами рублей, полученных от 1600 пациентов Бердской центральной городской больницы. Помимо этого, в целях создания видимости выполнения плановых показателей государственного задания в части психиатрии и получения за это стимулирующих доплат, она поселила в стационар наркологического отделения больницы восемь здоровых человек на постоянное проживание.

«По результатам расследования уголовного дела врачу предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, а именно — в присвоении и растрате денежных средств, полученных в качестве оплаты за медицинские услуги, а также в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном получении выплат стимулирующего и премиального характера на общую сумму более 400 тысяч рублей», — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Дело нарколога получило обвинительное заключение прокурора и передано в суд.

Ранее Краснозерский районный суд арестовал на два месяца обвиняемого в мужеложстве с подростком и педофилии Максима Захарова, помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дениса Субботина. Захарова подозревают в мужеложстве и развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних мальчиков, одному не исполнилось 14 лет, второму — меньше 16-ти.

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врачи нарколог растрата злоупотребления
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