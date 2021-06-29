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Одиннадцать самолетов не смогли приземлиться из-за тумана в Новосибирске

Происшествия
Одиннадцать самолетов не смогли приземлиться из-за тумана в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Новосибирск, 29 июня. Из-за аномально густого тумана самолеты утренних рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Толмачево, задержан вылет десятков рейсов.

Как сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта, в утренние часы на запасные комплексы в Барнаул, Омск, Красноярск и Новокузнецк были отправлены одиннадцать рейсов трех авиакомпаний —  S7, «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний». На посадку в Барнаул ушли самолеты «Уральских авиалиний» 585, S7 2511, 8564, «Аэрофлота» 5641. В Омск улетели «Уральские авиалинии» 100, S7 5008, в Новокузнецк — S7 5052, в Красноярск — S7 5272, 5264, 5274, 5276.

«В настоящее время метеоусловия восстановились, сейчас всех потихоньку отправлять будут»,  — рассказали ФАН в Толмачево.

Всю предыдущую неделю в Новосибирске шли дожди, а воздух не прогревался выше 19 градусов. По данным Западно-Сибирского УГМС, сильное потепление наступает с сегодняшнего дня. Ожидается, что днем воздух прогреется до +28 С. Однако метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.

Ранее самолет авиакомпании S7, вылетевший из аэропорта Толмачево в Новосибирске, вернулся в воздушную гавань из-за неполадок с двигателем. После приземления борта в аэропорту вылета пассажиры были отправлены в Иркутск на резервном самолете.

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туман толмачево задержка рейсов
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