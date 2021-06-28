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Помощник депутата новосибирского ЗакСа арестован за мужеложство с подростком

Происшествия
Помощник депутата новосибирского ЗакСа арестован за мужеложство с подростком
ugolovka.com  / 

Новосибирск, 28 июня. Краснозерский районный суд арестовал на два месяца обвиняемого в мужеложстве с подростком и педофилии Максима Захарова, помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дениса Субботина.

Захарова подозревают в мужеложстве и развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних мальчиков, одному не исполнилось 14 лет, второму — меньше 16-ти. Преступления совершены в районном поселке Краснозерском.

«В отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ, ч. 1 ст. 135 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 25 августа 2021 года, по факту совершения в районном поселке Краснозерском мужеложства с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, а также по факту совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста», — сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что 38-летний подозреваемый работал помощником депутата новосибирского парламента Сергея Субботина от «Единой России» и был исполнительным секретарем партии в Краснозерском районе.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила пожизненно контролировать лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности личности, и ставить в паспорт осужденных за такие преступления специальные штампы.

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