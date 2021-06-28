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В Новосибирской области объявлена охота на дикого медведя, загрызшего трех быков

Происшествия
В Новосибирской области объявлена охота на дикого медведя, загрызшего трех быков
pixabay.com  / 

Новосибирск, 28 июня. Минприроды Новосибирской области объявило охоту на бурого медведя в Венгеровском районе: хищник напал на стадо крупнорогатых и убил трех животных.

Как сообщили ФАН в местной администрации, медведь задрал крупных животных на глазах пастухов. Инцидент произошел на территории ЗАО «Сибирь» в Меньшиковском сельсовете.

«Медведь вышел на пастбище хозяйства и задрал несколько голов молодняка коров. Говорят, пастухи видели несколько медведей», — рассказала ФАН глава администрации Елена Ковтун.

После нападение на стадо Минприроды объявило бурого медведя опасными для людей и народного хозяйств и разрешило произвести отстрел одной особи любого пола и возраста в границах охотугодий «Удачное».

Ранее дикого зверя заметили в северных окрестностях новосибирского пригорода. Косолапый житель леса бродил возле поселка Седая Заимка Новосибирского района. Его заметил проезжавший автомобилист.

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