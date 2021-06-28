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Мотоциклист без прав врезался в дерево и погиб под Новосибирском

Происшествия
Мотоциклист без прав врезался в дерево и погиб под Новосибирском
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 28 июня. 33-летний мотоциклист погиб в ДТП с деревом в Новосибирской области.

Смертельный инцидент произошел днем накануне в селе Новотроицке Колыванского района. Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции региона, мужчина сел за руль мотоцикла «Иж», не имея водительских прав. В результате не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и протаранил березу. Столкновение оказалось фатальным, байкер погиб почти мгновенно.

Ранее аналогичная смерть мотоциклиста произошла в Карасуке. 22-летний водитель Yamaha слетел с дороги и врезался в столб линии электропередач. Молодой человек умер в больнице спустя несколько часов.

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