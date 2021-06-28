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Дети утонили в пруду под Новосибирском

Происшествия
Дети утонили в пруду под Новосибирском
пресс-служба  /  СУ СК России по Новосибирской области

Новосибирск, 28 июня. Два ребенка утонули во время купания в пруду в Сузунском районе Новосибирской области.

Как стало известно ФАН, мальчики девяти и семи лет утонули в пруду на реке Каменке вечером накануне. Трагедия произошла недалеко от села Бобровка. Тела погибших нашел отец одного из детей.

По предварительным данным, мальчишки катались на велосипедах без присмотра взрослых и решили искупаться в местном водоеме, где погибли. Точные причины и обстоятельства их смертей устанавливаются СК России по Новосибирской области.

«Следователем проведен осмотр места обнаружения несовершеннолетних, опрошены родственники погибших. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Дети утонили в пруду под Новосибирском
пресс-служба  / СУ СК России по Новосибирской области
Ранее второклассник утонул в пруду во время заплыва с матерью на самодельном плоту из пенопласта в Московской области. Несчастный случай произошел в деревне Рогачево Сергиево-Посадского городского округа. Ребенок погиб, жизнь его матери медики спасли.

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