Молодой водитель погиб в ночном ДТП с фурой под Новосибирском

Новосибирск, 25 июня. 21-летний автомобилист погиб в столкновении с фурой на федеральной трассе в Болотнинском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около 00:30 по местному времени на автодороге Р-255 «Сибирь». Погибший находился за рулем отечественного хэтчбека и ехал в сторону Кемерова.

«На 135-м километре автодороги водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем KENWORTH с полуприцепом, под управлением 28-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия погиб молодой мужчина, управлявший легковым автомобилем», — рассказали в полиции.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 51-летний новосибирец погиб под колесами локомотива. В момент несчастного случая мужчина прогуливался вдоль железнодорожных путей в наушниках, слушая громкую музыку, и не услышал предупреждающий сигнал машиниста.