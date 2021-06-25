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Молодой водитель погиб в ночном ДТП с фурой под Новосибирском

Происшествия
Молодой водитель погиб в ночном ДТП с фурой под Новосибирском
пресс-служба  /  ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирск, 25 июня. 21-летний автомобилист погиб в столкновении с фурой на федеральной трассе в Болотнинском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около 00:30 по местному времени на автодороге Р-255 «Сибирь». Погибший находился за рулем отечественного хэтчбека и ехал в сторону Кемерова.

«На 135-м километре автодороги водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем KENWORTH с полуприцепом, под управлением 28-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия погиб молодой мужчина, управлявший легковым автомобилем», — рассказали в полиции.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 51-летний новосибирец погиб под колесами локомотива. В момент несчастного случая мужчина прогуливался вдоль железнодорожных путей в наушниках, слушая громкую музыку, и не услышал предупреждающий сигнал машиниста.

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Все новости / Происшествия / Молодой водитель погиб в ночном ДТП с фурой под Новосибирском
дтп с погибшими водитель ВАЗ-21093 автодорога Р-255 «Сибирь»
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