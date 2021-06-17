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Пожилая женщина выпала из пассажирского автобуса в Новосибирске

  /   Обновлено: 17 июня 2021 18:59
Происшествия
Пожилая женщина выпала из пассажирского автобуса в Новосибирске
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Новосибирск, 17 июня. Пожилая женщина 84 лет выпала из пассажирского автобуса и разбила голову о бордюрный камень в Заельцовском районе города.

Как сообщили ФАН в Госавтоинспекции города Новосибирска, несчастный случай произошел в 21:25 по местному времени на остановке общественного транспорта «Заельцовская». Автобус, предположительно 15 маршрута, начал движение с открытыми дверями и продолжил путь после того, как один из пассажиров выпал.

«В результате происшествия с травмой головы 84-летнюю бабушку доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в ведомстве.

Скрывшемуся с места ДТП водителю автобуса может грозить административный арест до 15 суток или лишение права управления транспортным средством до полутора лет.

Ранее перевозивший техническую жидкость грузовой автомобиль «Урал» перевернулся в Калининском районе города. Автоцистерна опрокинулась после столкновения со световой опорой. От удара автомобиль получил серьезные повреждения, и на проезжую часть разлилась техническая жидкость. Водитель с места происшествия сбежал, а на самом грузовике не оказалось государственных регистрационных знаков.

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Все новости / Происшествия / Пожилая женщина выпала из пассажирского автобуса в Новосибирске
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