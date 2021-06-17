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Тело подростка нашли в озере на окраине Новосибирска

Происшествия
Тело подростка нашли в озере на окраине Новосибирска
пресс-служба  /  СУ СК России по Новосибирской области

Новосибирск, 17 июня. Тело пятнадцатилетнего юноши, пропавшего днем накануне, обнаружили новосибирские спасатели в озере в Ленинском районе города.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, на теле мальчика не найдено признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка по факту его исчезновения накануне днем.

«В настоящее время следователем следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирска производится осмотр места у озера вблизи жилмассива «Радуга Сибири», где было обнаружено тело подростка. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали происшествие в региональном управлении СК.

Ранее СК начал проверку по факту смерти промышленного альпиниста, упавшего с 11-этажного здания бизнес-центра в центре Новосибирска. По предварительной информации, 35-летний мужчина пострадал из-за собственной халатности, погибший не закрепил страховочный трос карабином и начал спускаться вниз.

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новосибирск подросток озеро утопленник
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