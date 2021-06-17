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Грузовик с цистерной перевернулся ночью в Новосибирске

Происшествия
Грузовик с цистерной перевернулся ночью в Новосибирске
пресс-служба  /  УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Новосибирск, 17 июня. Перевозивший техническую жидкость грузовой автомобиль «Урал» перевернулся в Калининском районе города.

Как сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску, автоцистерна перевернулась на улице Макаренко в 2:45 после столкновения со световой опорой. От удара автомобиль получил серьезные повреждения, и на проезжую часть разлилась техническая жидкость. Водитель с места происшествия сбежал, а на самом грузовике не оказалось государственных регистрационных знаков.

«Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС ГИБДД при визуальном осмотре установили, что цистерна автомобиля пустая, разлитые на проезжей части технические жидкости из-за сильного повреждения транспортного средства горению не подлежат. Жидкость оказалась не воспламеняющейся», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции Новосибирска.

В настоящее время по факту происшествия проводится административное расследование, устанавливается водитель и собственник транспортного средства.

Ранее поле опрокидывания погиб 27-летний мотоциклист на Ducati в городе Бердске. Водитель мотоцикла ехал по центру города и по неустановленной причине не справился управлением и перевернулся. Смерть наступила до прибытия медиков.

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дтп новосибирск цистерна водитель грузовика
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