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Новосибирский детский сад заплатит ребенку компенсацию за моральный вред

Общество
Новосибирский детский сад заплатит ребенку компенсацию за моральный вред
pixabay.com  / 

Новосибирск, 16 июня. 150 тысяч рублей за моральный вред восьмилетнему ребенку заплатит муниципальный детский сад города Новосибирска №100.

Компенсацию за моральный вред одному из воспитанников у дошкольного учреждения отсудила новосибирская прокуратура. Установлено, что ребенок дважды повреждал руку во время занятий с воспитателями из-за нарушений в области охраны здоровья, в декабре 2019 года и в июле 2020 года. Полученный ребенком вред здоровья оценен как легкий и средней тяжести.

«Прокурором района в защиту прав и законных интересов малолетнего ребенка направлено в суд исковое заявление к МАДОУ «Детский сад №100» о взыскании компенсации морального вреда в сумме 300 тысяч рублей. Октябрьский районный суд города Новосибирска исковые требования удовлетворил, с дошкольного учреждения в пользу малолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — сообщили в прокуратуре региона.

Также по результатам проверки руководителю учреждения внесены представления об устранении нарушений закона, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Днем ранее несколько новосибирских детских садов получили сообщения о минировании. Все сигналы поступили от неизвестных лиц. В настоящее время правоохранители устанавливают их личности.

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