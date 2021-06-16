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Жители Новосибирска спасают бездомную собаку, пострадавшую при взрыве АЗС

  /   Обновлено: 16 июня 2021 09:55
Общество
Жители Новосибирска спасают бездомную собаку, пострадавшую при взрыве АЗС
Prt Scr instagram.com  /  @animal_nsk

Новосибирск, 16 июня. Старого бездомного пса спасли новосибирские волонтеры и ветеринары после интоксикации во время взрыва на автозаправочной станции «Еврогаз» в Октябрьском районе города.

Животное оказалось в эпицентре катастрофы вечером 14 июня. Спустя несколько часов после происшествия его нашли в тяжелом состоянии в луже разлившегося мазута. Пес получил сильнейшее отравление газом и дымом и едва мог самостоятельно дышать. Зоозащитники увезли его в клинику, где он провел почти сутки в кислородной камере и уже почти полностью пришел в себя.

Жители Новосибирска спасают бездомную собаку, пострадавшую при взрыве АЗС
Prt Scr instagram.com  / @animal_nsk

«Сейчас мы ищем автопомощь, чтобы забрать его из клиники и привезти в наш приют. Возраст у него уже такой, что один на улице он не выживет. Лучше бы, чтобы он вернулся домой, но мне сказали, что на месте его прежнего дома ничего не осталось. Это автозаправочный пес, там его любили и ухаживали за ним», — рассказала ФАН руководитель новосибирского приюта для бездомных собак Галина Клебче.

Пожар на автозаправочной станции произошел из-за возгорания газовой смеси при разгрузке из привезенной емкости вечером 14 июня. В огне оказались все имеющиеся на АЗС газовые баллоны и емкости с топливом на площади 1200 квадратных метров. Пострадали работники станции, МЧС, сотрудники ближайших офисов и очевидцы. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности  причинение тяжкого вреда  здоровью либо смерть человека, задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой станции.

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