Мотоциклист получил смертельные травмы на автодороге под Новосибирском

Новосибирск, 16 июня. 27-летний мотоциклист на Ducati погиб в городе Бердске после опрокидывания.

Смертельная дорожная история произошла в 8:40 по местному времени. Как сообщили ФАН в Госавтоинспекции региона, водитель мотоцикла погиб мгновенно.

«Водитель 1994 года рождения, управляя мотоциклом Ducati, двигаясь по автодороге, по неустановленной причине совершил опрокидывание в районе дома №56 на улице Ленина. В результате данного происшествия мужчина скончался на месте. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее нетрезвый водитель легкового автомобиля Mazda Demio проехал на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе в центре Новосибирска. Пострадавшая получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи.