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Новосибирский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники

Общество
Новосибирский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники
pixabay.com/PD  / 

Новосибирск, 13 июня. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать спелую и полезную клубнику.

Вызревшие, качественные плоды клубники определяются по внешнему виду и запаху, подчеркивают специалисты. Ягода должна быть сухой, плотной, ароматной и без признаков гниения и вмятин. Если окрас неоднородный, а кончик ягод белый — плоды недостаточно зрелые.

В ведомстве также напомнили об опасности приобретения ее в местах несанкционированной торговли нежелательными отравлениями и инфекциями и полезных свойствах популярной июньской ягоды.

«Употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С, фолиевой кислоты в клубнике больше чем в винограде и малине. Также в ягодах содержится значительное количество йода, а фруктозы  гораздо больше чем сахарозы, поэтому клубника особенно рекомендуется людям, страдающим сахарным диабетом, правда, в ограниченном количестве. Калорийность клубники тоже очень мала и не превышает 36 ккал», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Эксперты советуют покупателям обращать внимание не только на внешний вид ягод, фруктов и овощей, но и на продавца, спрашивать при необходимости сопроводительные документы о качестве, месте выращивания и дате сбора реализуемого урожая. Торговец фруктово-овощной лавки должен соблюдать правила личной гигиены и иметь медицинскую книжку.

Ранее специалисты Роспотребнадзора составили рекомендации по профилактике сезонной аллергии при появлении тополиного пуха. Об аллергической реакции может свидетельствовать заложенность носа и чихание без повышения температуры тела. Чтобы снизить влияние раздражителя на организм, нужно как можно меньше выходить на улицу во время его цветения, особенно в сухую, жаркую погоду.

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новосибирск роспотребнадзор клубника
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