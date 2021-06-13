Сбивший женщину на «зебре» в Новосибирске водитель сел пьяным за руль

Новосибирск, 13 июня. Новосибирские полицейские проверили на трезвость водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе в центре города.

Как сообщили ФАН в Госавтоинспекции Новосибирска, у виновника происшествия, 33-летнего мужчины, установлено алкогольное опьянение.

Дорожное происшествие в зоне регулируемого пешеходного перехода произошло днем на улице Гоголя. Его совершил водитель 1988 года рождения за рулем легкового автомобиля Mazda Demio. В аварии серьезно пострадала женщина, переходившая улицу на зеленый сигнал светофора. Сразу после происшествия она потеряла сознание. Медики госпитализировали пострадавшую с места ДТП в тяжелом состоянии.