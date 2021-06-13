Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в центре Новосибирска

Новосибирск, 13 июня. Водитель Mazda Demio сбил пешехода на «зебре» возле Центрального рынка.

Как стало известно ФАН, в дорожной аварии серьезно пострадала женщина, переходившая улицу Гоголя на зеленый сигнал светофора. С места ДТП ее госпитализировала бригада скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

«Водитель 1988 года рождения на автомобиле Mazda двигался по улице Гоголя в сторону улицы Ипподромской, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину. На данный момент на месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в Госавтоинспекции города.

Ранее двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух кроссоверов Porsche Cayenne и Volvo XC90 в Железнодорожном районе. По словам очевидцев, водитель Volvo пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.