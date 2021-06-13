Река Каменка в Новосибирске окрасилась в рыжий цвет из-за неизвестных отходов

Новосибирск, 13 июня. Региональное минприроды зафиксировало превышение выбросов возле коллектора Чкаловского ремонтного завода на реке Каменке, а сама вода окрасилась в ярко рыжий цвет.

Как сообщил ФАН новосибирский депутат, правозащитник Ростислав Антонов, сброс в реку обнаружили местные жители еще в мае. Внимание прохожих привлек неестественный рыжий окрас воды у оголовка выпуска. Аномалия ясно вырисовывалась в границах коллектора Чкаловского ремонтно-механического завода в Дзержинском районе.

Место выбросов и воду на загрязняющие вещества исследовали специалисты министерства природы и экологии региона и подтвердили наличие проблемы.

«По результатам лабораторных испытаний проб отмечается превышение величины показателей качества вод (образцы брали в месте сброса, выше и ниже по течению). Согласно имеющейся в министерстве информации, данный выпуск эксплуатируется ПАО «Компания «Сухой». Материалы рейдового осмотра переданы в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения в рамках полномочий», — сообщил министр Андрей Даниленко.

По словам Ростислава Антонова, ситуация повторяется второй год подряд.

«Малые реки Новосибирска могли бы быть нашей гордостью, а стали просто свалкой и стоком нечистот. И прежде строительства намеченных парков на берегах Каменки, мэрии нужно, прежде всего, понять, в каком состоянии река, что в ней течет и откуда. Каменка многие годы являла собой естественный коллектор для слива всех нечистот богатого на промышленные предприятия Дзержинского района», — прокомментировал ФАН депутат.

Ранее администрация Дзержинского района начала снос двухэтажного торгового центра у трамвайного кольца. Самовольный торговый объект, известный публике как «ТЦ на кольце», убирают по решению суда от 2019 года. Здание на улице Новороссийской, 173 было построено без разрешения властей и с нарушением градостроительных и противопожарных норм.