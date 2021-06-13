Привидение в клетке: новосибирский зоопарк снял на видео игру орангутана с простыней

Новосибирск, 13 июня. Трогательное видео с орангутаном Мишель опубликовал Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило.

Кадры обаятельного животного появились в социальных сетях зоопарка. Любимица публики играла с простыней в привидение, сидя в собственном вольере в выходной день.

Мишель родилась 8 июня 2009 года в Московском зоопарке в семье борнейских орангутанов. В Новосибирск ее привезли в восьмилетнем возрасте, в 2017 году.

Ранее новосибирский зоопарк сообщил, что расстается с двумя белыми медвежатами — близнецами Шайной и Норди. В ближайшее время их увезут в другие зоопарки мира по программе сохранения редких и исчезающих видов в обмен на других животных.