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Двухлетний мальчик пострадал в ДТП с Porsche Cayenne в Новосибирске

Происшествия
Двухлетний мальчик пострадал в ДТП с Porsche Cayenne в Новосибирске
vk.com  /  Новосибирская служба эвакуации АСТ-54

Новосибирск, 12 июня. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух кроссоверов Porsche Cayenne и Volvo XC90 в Железнодорожном районе.

Как сообщили ФАН в Госавтоинспекции города, дорожная авария произошла в 17:16 по местному времени на перекрестке проспекта Димитрова с улицей Ленина.

«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Porsche Cayenne, мальчик 2019 года рождения, который находился сзади за водителем в детском удерживающем кресле, пристегнутый пятиточечным ремнем безопасности. Ребенок доставлен в лечебное учреждение. На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы», — рассказали ФАН в ведомстве.

Очевидцы сообщают, что водитель Volvo пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее шестилетний пассажир Nissan Wingroad получил травму головы после резкого торможения автомобиля в Советском районе города. Инцидент произошел по вине горе-отца, который вез своего ребенка на переднем сидении, не пристегнув ремнями безопасности, и резко затормозил.

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дтп ребенок светофор детское кресло новосибирская госавтоинспекция
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