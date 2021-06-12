Двухлетний мальчик пострадал в ДТП с Porsche Cayenne в Новосибирске

Новосибирск, 12 июня. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух кроссоверов Porsche Cayenne и Volvo XC90 в Железнодорожном районе.

Как сообщили ФАН в Госавтоинспекции города, дорожная авария произошла в 17:16 по местному времени на перекрестке проспекта Димитрова с улицей Ленина.

«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Porsche Cayenne, мальчик 2019 года рождения, который находился сзади за водителем в детском удерживающем кресле, пристегнутый пятиточечным ремнем безопасности. Ребенок доставлен в лечебное учреждение. На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы», — рассказали ФАН в ведомстве.

Очевидцы сообщают, что водитель Volvo пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее шестилетний пассажир Nissan Wingroad получил травму головы после резкого торможения автомобиля в Советском районе города. Инцидент произошел по вине горе-отца, который вез своего ребенка на переднем сидении, не пристегнув ремнями безопасности, и резко затормозил.