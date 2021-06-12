Незаконно построенный ТРЦ начали сносить в Новосибирске

Новосибирск, 12 июня. Снос двухэтажного торгового центра у трамвайного кольца начала администрация Дзержинского района.

Как стало известно ФАН, самовольный торговый объект, известный публике как «ТЦ на кольце», сносят по решению суда от 2019 года. Здание на улице Новороссийской, 173 было построено без разрешения властей и с нарушением градостроительных и противопожарных норм.

«Решение о сносе объекта вступило в законную силу еще в августе 2019 года, однако по настоящее время добровольно не исполнялось. Определена подрядная организация, устанавливается ограждение для обеспечения безопасности работ по сносу. Кроме того, из-за неисполнения решения суда земельный участок, на котором расположено самовольное строение, изъят», — сообщили в мэрии Новосибирска.

В нелегальном торговом здании у трамвайного кольца располагались фирменные продуктовые лавки, магазин с одеждой и обувью, пекарня и кафе, а также ряд офисов. По периметру ТЦ работал стихийный рынок.

Ранее мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности из-за повреждения дорожного полотна на улице Большевистской после обвала подпорной стены строительного котлована на стройплощадке ООО «Эталон». В карьер сползла часть тротуара. Серьезно повреждено дорожное полотно транспортной магистрали. На участке временно ограничили движение по одной полосе.