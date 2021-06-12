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Горе-отец едва не погубил своего ребенка при резком торможении в Новосибирске

Происшествия
Горе-отец едва не погубил своего ребенка при резком торможении в Новосибирске
пресс-служба  /  УГИБДД по Новосибирской области

Новосибирск, 12 июня. Шестилетний пассажир получил травму головы после резкого торможения автомобиля в Советском районе города.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне вечером на улице Демакова. Горе-отец вез своего шестилетнего ребенка не пристегнутым на переднем сидении в автокресле и резко затормозил. В результате происшествия юного пассажира увезли в больницу с травмой головы.

«Водитель 1987 года рождения на автомобиле Nissan Wingroad двигался по улице Демакова. У дома № 20 при резком торможении в автомобиле получил травмы ребенок 2015 года рождения, он находился на переднем сидении, в детском автокресле, не пристегнутый. Со слов отца, он резко тормозил, чтобы избежать столкновения», — сообщили ФАН в УГИБДД по Новосибирской области.

Ранее дорожное происшествие с летальным исходом произошло в Чановском районе Новосибирской области. В аварии погиб тридцатилетний пассажир Honda CRV. Водитель не справился с управлением, и внедорожник слетел с дороги в кювет и перевернулся.

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