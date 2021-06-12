Новосибирец открыл стрельбу во дворе жилого дома

Новосибирск, 12 июня. Неизвестный новосибирец с пистолетом устроил пальбу во дворе жилого дома на Затулинском жилмассиве в Кировском районе города.

По свидетельству очевидцев, он расстрелял припаркованный микроавтобус и несколько раз пальнул в воздух. Все произошло под окнами десятиэтажного жилого дома экономкласса на улице Зорге накануне вечером.

В Главном управлении МВД России по Новосибирской области по факту произошедшего начали проверку.

«Вчера в 22:30 в полицию поступило сообщение по факту повреждения автомобиля возле одного из домов в Кировском районе. На место была направлена оперативно-следственная группа полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего противоправные деяния», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

Ранее неизвестный мужчина устроил пальбу из обреза охотничьего ружья на микрорынке в Ленинском районе. Стрелок ранил 21-летнего новосибирца. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия.