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09 июня 15:42
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новостей
15:40
Политика
На Украине одобрили проект стратегии внешнеполитической деятельности
15:39
Политика
В Британии рассказали о недовольстве Евросоюза политикой Байдена
15:38
Армия
Первая танковая армия ЗВО примет участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021»
15:36
Происшествия
Расстрелявший приставов житель Адлера пытался объяснить им «законность» своих построек
15:36
Армия
Шойгу оценил организацию учебного процесса в Тверской военной академии ВКО
15:36
Спорт
Гинер считает возможный выход из группы на Евро-2020 успехом для сборной России
15:33
Общество
Власти Женевы могут перевести граждан на удаленную работу в день саммита РФ и США
15:33
Ливия
Покушение на офицера полиции в Кикле и пикет в Дерне — что произошло в Ливии 7 и 8 июня
15:32
Общество
Данные о появлении якутского штамма COVID-19 опровергли в минздраве региона
15:30
Судан
Правительство Судана объявило об удвоении цен на топливо
15:30
Общество
Испанец покорил Сеть невероятными трюками с вращением в воздухе
15:28
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин винит себя в участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа
15:27
Общество
Якутские шаманы начали бороться с лесными пожарами с помощью обрядов
15:26
Экономика
Рост бумаг российских компаний зафиксирован на торгах в Лондоне
15:25
Общество
Мусю из библиотеки Петербурга признали лучшей служебной кошкой России
15:25
Происшествия
Адлерский стрелок проиграл оба суда сочинской администрации
15:22
Политика
В МИД Германии заявили о намерении поддерживать добрые отношения с Россией
15:21
Шоу-бизнес
Съемки в фильме «Бой с тенью» изменили жизнь актрисы Елены Пановой
15:19
Происшествия
В Красноярском крае завершено расследование жестокого убийства 12-летней девочки
15:19
Общество
Мясников объяснил, как правильно бросать курить
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Новосибирскую второклассницу, спасшую подругу из полыньи, наградили медалью СК РФ

Общество
Новосибирскую второклассницу, спасшую подругу из полыньи, наградили медалью СК РФ
пресс-служба  /  следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области

Новосибирск, 9 июня. Второклассница Обской начальной школы № 1 Диана Акушко получила медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага».

Награду вручили школьнице по поручению председателя СК России Александра Быстрыкина за мужественные действия при спасении человека, решительность и самоотверженность в чрезвычайных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья.

В апреле восьмилетняя Диана спасла подругу, провалившуюся под лед на озере в городе Оби. Ученицы второго класса вместе возвращались из школы по тропинке через водоем. Тонкий лед не выдержал, и девочка ушла в полынью с головой. Отважная Диана смогла самостоятельно вытащить из ледяной воды одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине, а потом отвела ее в больницу.

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Все новости / Общество / Новосибирскую второклассницу, спасшую подругу из полыньи, наградили медалью СК РФ
школьница медаль спасение человека
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