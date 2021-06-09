Новосибирскую второклассницу, спасшую подругу из полыньи, наградили медалью СК РФ

Новосибирск, 9 июня. Второклассница Обской начальной школы № 1 Диана Акушко получила медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага».

Награду вручили школьнице по поручению председателя СК России Александра Быстрыкина за мужественные действия при спасении человека, решительность и самоотверженность в чрезвычайных обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья.

В апреле восьмилетняя Диана спасла подругу, провалившуюся под лед на озере в городе Оби. Ученицы второго класса вместе возвращались из школы по тропинке через водоем. Тонкий лед не выдержал, и девочка ушла в полынью с головой. Отважная Диана смогла самостоятельно вытащить из ледяной воды одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине, а потом отвела ее в больницу.