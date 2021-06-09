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Технологии
Роскосмос представит Правительству РФ план создания новой орбитальной станции
09:35
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:35
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
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СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
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09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
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08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
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08:50
Россия
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Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском

Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
пресс-служба  /  УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирск, 9 июня. На Чуйском тракте 46-летняя женщина-водитель Nissan Juke протаранила встречный тягач Volvo и грузовой автомобиль DAF и скончалась в больнице спустя несколько часов после дорожной аварии.

Как рассказали ФАН в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, крупная дорожная авария, унесшая очередную жизнь, произошла на автодороге Р-256, между Барнаулом и Новосибирском, днем накануне. Женщина за рулем Nissan Juke сначала совершила лобовое столкновение с фурой Volvo, а затем по касательной столкнулась со следующим встречным грузовиком DAF.

«В результате данного происшествия водитель автомобиля Nissan Juke получила тяжелые травмы и через несколько часов скончалась в лечебном учреждении. По данным происшествиям проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили ФАН в ведомстве.

В дорожной инспекции подчеркнули, за сутки на дорогах Новосибирской области произошло четыре аварии, в которых погибло два человека и двое травмированы.

Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
пресс-служба  / УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
Второй смертельный случай с опрокидыванием произошел в послеобеденное время на автодороге «Пашино-Новосибирск». Фатальные увечья при падении на обочину получил 41-летний водитель мотороллера Patron JOKER.  

«Всего по итогам пяти месяцев текущего года на территории Новосибирской области произошло 522 дорожно-транспортных происшествия, в которых 77 человек погибло и 662 травмировано», — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее лихач на BMW Х6 сбил насмерть ребенка на велосипеде, переезжавшего проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в Новосибирске. Водитель задержан и помещен в СИЗО на 1 месяц и 28 суток. 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть 12-летнего ребенка.

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Все новости / Происшествия / Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
женщина-водитель чуйский тракт смертельное дтп
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