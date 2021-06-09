Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском

Новосибирск, 9 июня. На Чуйском тракте 46-летняя женщина-водитель Nissan Juke протаранила встречный тягач Volvo и грузовой автомобиль DAF и скончалась в больнице спустя несколько часов после дорожной аварии.

Как рассказали ФАН в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, крупная дорожная авария, унесшая очередную жизнь, произошла на автодороге Р-256, между Барнаулом и Новосибирском, днем накануне. Женщина за рулем Nissan Juke сначала совершила лобовое столкновение с фурой Volvo, а затем по касательной столкнулась со следующим встречным грузовиком DAF.

«В результате данного происшествия водитель автомобиля Nissan Juke получила тяжелые травмы и через несколько часов скончалась в лечебном учреждении. По данным происшествиям проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили ФАН в ведомстве.

В дорожной инспекции подчеркнули, за сутки на дорогах Новосибирской области произошло четыре аварии, в которых погибло два человека и двое травмированы.

пресс-служба / УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

«Всего по итогам пяти месяцев текущего года на территории Новосибирской области произошло 522 дорожно-транспортных происшествия, в которых 77 человек погибло и 662 травмировано», — добавили в Госавтоинспекции.

Второй смертельный случай с опрокидыванием произошел в послеобеденное время на автодороге «Пашино-Новосибирск». Фатальные увечья при падении на обочину получил 41-летний водитель мотороллера Patron JOKER.

Ранее лихач на BMW Х6 сбил насмерть ребенка на велосипеде, переезжавшего проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в Новосибирске. Водитель задержан и помещен в СИЗО на 1 месяц и 28 суток. 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть 12-летнего ребенка.