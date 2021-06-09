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Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
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09 июня 09:35
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новостей
09:35
Технологии
Роскосмос представит Правительству РФ план создания новой орбитальной станции
09:35
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:35
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
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Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
08:50
Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
Все новости

Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области

Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
пресс-служба  /  Правительство Новосибирской области

Новосибирск, 9 июня. Кабинет амбулаторного гемодиализа открыли в Новосибирской области на базе дневного стационара Ордынской центральной районной больницы. В ближайшее время еще два кабинета будут открыты в Татарском и Карасукском районах.

Как рассказал главный врач районной поликлиники Андрей Кондаков, кабинет гемодиализа  предназначен для оказания специализированной медицинской помощи больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности и нуждающимся в проведении почечной заместительной терапии методом гемодиализа. Дневной стационар оснащен двумя аппаратами «искусственная почка» и системой водоподготовки. Работает с пациентами на диализе местный врач-реаниматолог, прошедший профессиональную переподготовку по специальности «нефрология».

«Такие отделения будут открываться в ближайшее время в Татарском и Карасукском районах. Приближение центров гемодиализа к пациентам — инициатива губернатора Новосибирской области и депутатов Законодательного собрания. Это очень удобно — современное оборудование, удобная палата. Пациентам, которым показано проведение данной процедуры, не нужно ехать в административную столицу», — прокомментировал первый заместитель губернатора области  Юрий Петухов.

Кабинет гемодиализа открылся в муниципальном районе Новосибирской области
пресс-служба  / Правительство Новосибирской области
Ранее ФАН рассказывал, что Новосибирская область испытывает кризис системы донорства. Из-за пандемии коронавируса и организационных сбоев возник острый дефицит органных доноров, и сотни операций по спасению жизней тяжелых больных остаются нереализованными. В пересадке почек ежегодно нуждаются свыше полусотни пациентов, и в ожидании своей очереди они годами живут на гемодиализе.

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Все новости / Россия / Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
новосибирская область амбулаторный гемодиализ искусственная почка
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