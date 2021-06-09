Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области

Новосибирск, 9 июня. Кабинет амбулаторного гемодиализа открыли в Новосибирской области на базе дневного стационара Ордынской центральной районной больницы. В ближайшее время еще два кабинета будут открыты в Татарском и Карасукском районах.

Как рассказал главный врач районной поликлиники Андрей Кондаков, кабинет гемодиализа предназначен для оказания специализированной медицинской помощи больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности и нуждающимся в проведении почечной заместительной терапии методом гемодиализа. Дневной стационар оснащен двумя аппаратами «искусственная почка» и системой водоподготовки. Работает с пациентами на диализе местный врач-реаниматолог, прошедший профессиональную переподготовку по специальности «нефрология».

«Такие отделения будут открываться в ближайшее время в Татарском и Карасукском районах. Приближение центров гемодиализа к пациентам — инициатива губернатора Новосибирской области и депутатов Законодательного собрания. Это очень удобно — современное оборудование, удобная палата. Пациентам, которым показано проведение данной процедуры, не нужно ехать в административную столицу», — прокомментировал первый заместитель губернатора области Юрий Петухов.

пресс-служба / Правительство Новосибирской области