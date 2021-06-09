Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ

Новосибирск, 9 июня. Предполагаемый убийца 66-летней Людмилы Кайгородовой задержан за двойное убийство, аналогичное преступление он успел совершить в Томске.

Тело убитой пожилой женщины с колото-резаными ранами на шее обнаружил ее супруг, главврач местной больницы Алексей Кайгородов, в собственном частном доме в городе Искитиме осенью прошлого года. Убийца скрылся с места преступления, прихватив личные денежные сбережения супругов.

«Сегодня, во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан в городе Томске», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Как стало известно ФАН, им оказался местный житель 1972 года рождения. Мужчина находился в международном розыске по подозрению в совершении убийства в 2020 году в городе Искитиме. Его задержали по горячим следам томские полицейские после убийства охранника 2 июня в административном здании Томской домостроительной компании. Из кассы предприятия похищено свыше 600 тысяч рублей. Во время допроса задержанный дал признательные показания. В квартире по месту его проживания в Томске произведен обыск, в ходе которого обнаружены деньги, предположительно похищенные в строительной компании.

В настоящее время 49-летний томич проходит главным подозреваем в двух уголовных делах по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем). При выполнении следственных и оперативных действий с задержанным следователи и полицейские установили также его причастность к совершению особо тяжких преступлений на территории других регионов Российской Федерации.

Ранее прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в растрате 1,9 млрд рублей в отношении бывшего заместителя директора НМИЦ имени академика Мешалкина Минздрава России. Уголовное дело о хищениях бюджетных средств в особо крупном размере передано в Центральный районный суд города. Обвиняемый заключил соглашение со следствием.