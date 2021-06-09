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новостей
08:00
Экономика
Экономист указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2»
07:52
Шоу-бизнес
Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
07:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ
07:45
Происшествия
Медсестры рязанской больницы бросились спасать пациентов до приезда пожарных
07:45
Общество
«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию
07:43
Экономика
Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США
07:42
Шоу-бизнес
Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
07:36
Общество
Аргентина приняла партию сырья для производства российского «Спутника V»
07:19
Происшествия
Названа причина смерти жертв пожара в реанимации рязанской больницы
07:08
Общество
Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
07:02
Общество
Больницы северных районов Сахалина получили девять автомобилей «УАЗ-Патриот»
07:01
Происшествия
Трое мужчин организовали подпольное казино в Амурской области
07:01
Армия
Причиной возвращения подлодки «Чакра» в Россию мог стать взрыв на борту
07:00
Происшествия
Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке
07:00
Украина
Украине нечем кормить армию: в рядах ВСУ зреет бунт из-за цинизма командования
06:44
Политика
Global Times: США превращают G7 в хор против России и Китая
06:42
Общество
Покалывание в ступнях может быть признаком нехватки витамина В12
06:34
Политика
Российское посольство призывает США соблюдать резолюцию СБ ООН
06:25
Происшествия
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06:20
Общество
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Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ

Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ
 /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Томской области

Новосибирск, 9 июня. Предполагаемый убийца 66-летней Людмилы Кайгородовой задержан за двойное убийство, аналогичное преступление он успел совершить в Томске.

Тело убитой пожилой женщины с колото-резаными ранами на шее обнаружил ее супруг, главврач местной больницы Алексей Кайгородов, в собственном частном доме в городе Искитиме осенью прошлого года. Убийца скрылся с места преступления, прихватив личные денежные сбережения супругов.

«Сегодня, во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан в городе Томске», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Как стало известно ФАН, им оказался местный житель 1972 года рождения. Мужчина находился в международном розыске по подозрению в совершении убийства в 2020 году в городе Искитиме. Его задержали по горячим следам томские полицейские после убийства охранника 2 июня в административном здании Томской домостроительной компании. Из кассы предприятия похищено свыше 600 тысяч рублей. Во время допроса задержанный дал признательные показания. В квартире по месту его проживания в Томске произведен обыск, в ходе которого обнаружены деньги, предположительно похищенные в строительной компании.

В настоящее время 49-летний томич проходит главным подозреваем в двух уголовных делах по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем). При выполнении следственных и оперативных действий с задержанным следователи и полицейские установили также его причастность к совершению особо тяжких преступлений на территории других регионов Российской Федерации.

Ранее прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в растрате 1,9 млрд рублей в отношении бывшего заместителя директора НМИЦ имени академика Мешалкина Минздрава России. Уголовное дело о хищениях бюджетных средств в особо крупном размере передано в Центральный районный суд города. Обвиняемый заключил соглашение со следствием.

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задержание разбой двойное убийство
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