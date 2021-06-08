Пенсионер-регулировщик спас новосибирских водителей из утренней пробки

Новосибирск, 8 июня. Новосибирский пенсионер вышел регулировать движение транспорта на опасном перекрестке у станции метро «Золотая Нива» во время сбоя светофоров.

Инцидент произошел во время утреннего часа пик на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. На перекрестке одновременно перестали работать светофоры, что спровоцировало серьезные заторы во всех направлениях. На помощь застрявшим автомобилистам вышел пожилой местный житель.

Как сообщили ФАН в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, светофоры вышли из строя из-за нарушения электроснабжения. В настоящее время движение организовано в штатном режиме. Никаких инцидентов и происшествий на данном участке сегодня не зафиксировано.

Ранее Железнодорожный районный суд заключил под стражу водителя BMW X6, проехавшего на запрещенный сигнал светофора и сбившего насмерть двенадцатилетнего мальчика на велосипеде. Подозреваемый обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть несовершеннолетнего, и арестован по ходатайству следователя на 1 месяц 28 суток. В следственном изоляторе он пробудет до 3 августа 2021 года.