Мужчина упал с моста на подростка и погиб в Новосибирске

Новосибирск, 8 июня. Мужчина упал с Бугринского моста на 15-летнего прохожего.

Как сообщили ФАН в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, трагический инцидент произошел в 16:15 по местному времени, в районе спуска на пляж на левом берегу Оби. Падая вниз, мужчина сбил с ног проходившего под сооружением подростка. Сам он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в карете скорой медицинской помощи. Ребенка медики госпитализировали в тяжелом состоянии, у него травмы позвоночника и ключицы.

В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники полиции и следователи.

Ранее тело молодой женщины обнаружили новосибирские спасатели при разборе завалов сгоревшего промышленного здания в Советском районе. По пока невыясненным обстоятельствам крупный пожар с несколькими взрывами произошел в цехе по производству триплекса на улице Плотинной, 7, сгорели помещения на общей площади свыше 180 квадратных метров.