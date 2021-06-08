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08 июня 15:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:21
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Челябинске продолжает расти
15:21
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился на юге Москвы
15:21
Происшествия
Военные летчики подключились к ликвидации пожаров в Забайкальском крае
15:21
Спорт
Чемпионка Инга Ивакина рассказала об опасности пляжного алтимата
15:20
Общество
Медведев призвал рассмотреть идею запрета некоторых форм искусственного интеллекта
15:20
Происшествия
Выбросившая дочь из окна самарчанка стала фигуранткой уголовного дела
15:19
Общество
Госдума приняла законопроект об изменениях в национальном календаре вакцинации
15:19
Политика
Германия призвала Европу и США согласовать политику в отношении Москвы, Пекина и Минска
15:18
Происшествия
Информация о нападении на детей в Волжском не подтвердилась
15:17
Политика
МИД ФРГ оценил отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG
15:16
Экономика
Устроить «тарифный майдан» предложили обозленным на Киев украинцам
15:15
Латинская Америка
Заражение черной плесенью выявлено у переболевшего COVID-19 в Гондурасе
15:14
Происшествия
К тушению природных пожаров в Якутии привлекли вертолеты
15:14
Происшествия
Екатеринбуржцу запросили год колонии-поселения за нападение на силовика
15:14
Экономика
Россияне начали активно скупать частные дома на курортах страны
15:12
Экономика
Поставки российского газа в Европу через Польшу могут заметно сократиться
15:12
Армия
Шойгу: более 50 кораблей ВМФ РФ смогут базироваться в Каспийске
15:12
Ближний Восток
Большинство турок разочарованы демократией в своей стране — соцопрос
15:08
Происшествия
Часть дороги ушла под землю на трассе под Симферополем 
15:07
Общество
Эфир: Как соцработники помогают людям в условиях пандемии и общественного безразличия
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Жителя Новосибирска расстреляли из обреза на рынке

Происшествия
Жителя Новосибирска расстреляли из обреза на рынке
pxhere.com  / 

Новосибирск, 8 июня. Новосибирская полиция разыскивает мужчину с обрезом охотничьего ружья, устроившего пальбу на микрорынке в Ленинском районе.

Как сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области, неизвестный стрелок ранил 21-летнего новосибирца днем шестого июня. Молодой человек госпитализирован с ранением бедра.

«Шестого июня в 17:25 по местному времени на территории микрорынка в Ленинском районе Новосибирска неизвестный выстрелил из предмета, похожего на обрез охотничьего ружья, в сторону киоска, ранив молодого мужчину, находившегося рядом. Сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и розыск лица, совершившего противоправное деяние. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ  — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия», — рассказали ФАН в ведомстве.

Тем временем пользователи социальных сетей поделились видеозаписью с камер наружного наблюдения ближайшего жилого дома. На кадры попал предполагаемый стрелок и слышны выстрелы.

Ранее группа парней и девушек из новосибирского детдома жестоко избила школьницу после мелкого конфликта на городском пляже. В защиту пострадавшего ребенка выступило следственное управление регионального СК России.

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Все новости / Происшествия / Жителя Новосибирска расстреляли из обреза на рынке
новосибирск стрелок обрез
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