Жителя Новосибирска расстреляли из обреза на рынке

Новосибирск, 8 июня. Новосибирская полиция разыскивает мужчину с обрезом охотничьего ружья, устроившего пальбу на микрорынке в Ленинском районе.

Как сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области, неизвестный стрелок ранил 21-летнего новосибирца днем шестого июня. Молодой человек госпитализирован с ранением бедра.

«Шестого июня в 17:25 по местному времени на территории микрорынка в Ленинском районе Новосибирска неизвестный выстрелил из предмета, похожего на обрез охотничьего ружья, в сторону киоска, ранив молодого мужчину, находившегося рядом. Сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и розыск лица, совершившего противоправное деяние. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия», — рассказали ФАН в ведомстве.

Тем временем пользователи социальных сетей поделились видеозаписью с камер наружного наблюдения ближайшего жилого дома. На кадры попал предполагаемый стрелок и слышны выстрелы.

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