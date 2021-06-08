Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске

Новосибирск, 8 июня. Железнодорожный районный суд заключил под стражу водителя BMW X6, сбившего двенадцатилетнего мальчика на велосипеде.

Как стало известно ФАН, подозреваемый арестован по ходатайству следователя на 1 месяц 28 суток. В следственном изоляторе он пробудет до 3 августа 2021 года. 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть 12-летнего ребенка.

«Согласно представленным материалам, Гасанов Я.Э.О. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, по факту нарушений Правил дорожного движения РФ, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего», — сообщила пресс-служба суда.

Детскую жизнь унесла дорожная авария, произошедшая 5 июня на пешеходном переходе в Октябрьском районе города. Водитель BMW Х6 проехал на запрещенный сигнал светофора, на его пути оказался ребенок. Мальчик погиб на месте происшествия, на проезжей части, до приезда медиков.