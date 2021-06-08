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08 июня 10:48
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новостей
10:47
Происшествия
Друзья случайно убитого юноши под Новосибирском стали фигурантами уголовного дела
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
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Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске

Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Новосибирск, 8 июня. Железнодорожный районный суд заключил под стражу водителя BMW X6, сбившего двенадцатилетнего мальчика на велосипеде.

Как стало известно ФАН, подозреваемый арестован по ходатайству следователя на 1 месяц 28 суток. В следственном изоляторе он пробудет до 3 августа 2021 года. 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть 12-летнего ребенка.

«Согласно представленным материалам, Гасанов Я.Э.О. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, по факту нарушений Правил дорожного движения РФ, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего», — сообщила пресс-служба суда.

Детскую жизнь унесла дорожная авария, произошедшая 5 июня на пешеходном переходе в Октябрьском районе города. Водитель BMW Х6 проехал на запрещенный сигнал светофора, на его пути оказался ребенок. Мальчик погиб на месте происшествия, на проезжей части, до приезда медиков.

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Все новости / Происшествия / Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
дтп новосибирск смерть ребенка водитель BMW
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