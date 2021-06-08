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08 июня 10:48
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новостей
10:47
Происшествия
Друзья случайно убитого юноши под Новосибирском стали фигурантами уголовного дела
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
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Рабочий погиб под завалами горящего цеха в Новосибирске

Происшествия
Рабочий погиб под завалами горящего цеха в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 8 июня. Тело одного человека обнаружили новосибирские огнеборцы при разборе завалов сгоревшего промышленного здания в Советском районе.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, крупный пожар повышенной сложности произошел утром в цехе по производству триплекса на улице Плотинной, 7. К прибытию первых пожарных интенсивным огнем было охвачено одноэтажное здание. Из его стен эвакуировано двенадцать человек, на поиски еще одного пропавшего сотрудника в горящее здание вошла группа спасателей.

Поисковая операция сопровождалась взрывами газовых баллонов, обрушением перегородок, кровли и стекол. Спасти специалиста не удалось.

«По оперативной информации, в ходе разбора завалов обнаружен человек без признаков жизни. В настоящее время спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия пожара. Обстоятельства уточняются», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия продолжают работу пожарно-спасательные подразделения МЧС России, сотрудники скорой медицинской помощи и сотрудники полиции для оцепления территории. На ликвидацию ЧП привлечено 33 человека и 9 единиц техники. Площадь пожара составила порядка 180 квадратных метров. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее бригада скорой медицинской помощи спасла спящую многодетную семью на пожаре в частном доме под Новосибирском. Медики случайно оказались поблизости, вызвали спасателей и до их приезда эвакуировали из горящего здания трех детей и обоих родителей.

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Все новости / Происшествия / Рабочий погиб под завалами горящего цеха в Новосибирске
пожар взрыв газа производственный цех погибший рабочий
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