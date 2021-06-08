Рабочий погиб под завалами горящего цеха в Новосибирске

Новосибирск, 8 июня. Тело одного человека обнаружили новосибирские огнеборцы при разборе завалов сгоревшего промышленного здания в Советском районе.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области, крупный пожар повышенной сложности произошел утром в цехе по производству триплекса на улице Плотинной, 7. К прибытию первых пожарных интенсивным огнем было охвачено одноэтажное здание. Из его стен эвакуировано двенадцать человек, на поиски еще одного пропавшего сотрудника в горящее здание вошла группа спасателей.

Поисковая операция сопровождалась взрывами газовых баллонов, обрушением перегородок, кровли и стекол. Спасти специалиста не удалось.

«По оперативной информации, в ходе разбора завалов обнаружен человек без признаков жизни. В настоящее время спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия пожара. Обстоятельства уточняются», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия продолжают работу пожарно-спасательные подразделения МЧС России, сотрудники скорой медицинской помощи и сотрудники полиции для оцепления территории. На ликвидацию ЧП привлечено 33 человека и 9 единиц техники. Площадь пожара составила порядка 180 квадратных метров. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее бригада скорой медицинской помощи спасла спящую многодетную семью на пожаре в частном доме под Новосибирском. Медики случайно оказались поблизости, вызвали спасателей и до их приезда эвакуировали из горящего здания трех детей и обоих родителей.